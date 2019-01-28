Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü Suriye'deki siyasi sürecin ele alındığı görüşmede ayrıca Pedersen'e yeni devraldığı görevine ilişkin Türkiye'nin desteği ve beklentiler iletildi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i Bakanlık'ta kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pedersen, görüşmede genel olarak Suriye'deki siyasi süreci ele aldı. Görüşmede ayrıca, Pedersen'e yeni devraldığı görevine ilişkin Türkiye'nin desteği ve kendisinden beklentiler de iletildi.

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