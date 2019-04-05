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Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

05 Nisan 2019 Cuma 00:55
Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington programının sonunda Bolton ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika sürdüğü ve verimli geçtiği belirtilen görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerine dair son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Washington'daki programını tamamlayan Bakan Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşlarıyla ve Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya gelmek ve iş dünyasının temsilcileriyle buluşmak üzere Florida eyaletine hareket ettiği kaydedildi.

İki günlük yoğun Washington programında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başta olmak üzere çok sayıda etkinliğe katılan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile ikili ilişkileri ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmiş, ayrıca çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 00:55
  1. ABD
  2. John Bolton
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