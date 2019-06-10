Çavuşoğlu, Barzani’nin yemin törenine katılacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere bugün Erbil’i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere bugün Erbil’i ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere bugünErbil’i ziyaret edeceği belirtilerek,ziyaret vesilesiyle Erbil’de Iraklı üst düzey yetkililerle temaslarda bulunmasının öngörüldüğü bildirildi.

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