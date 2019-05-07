Çavuşoğlu-Aydarbekov ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetine ilişkin, "Önümüzdeki süreçte diğer gemimizi de bölgeye göndereceğiz ve sondajlara başlayacağız. Artık sismik araştırma dönemi bitmiştir. Artık sondaj yapma dönemi başlamıştır. İkinci gemimizi de bölgeye gönderiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti ve bu faaliyetleri ikinci bir istila olarak değerlendirdi. Buna ek olarak, Fatih gemisinde görev alan personeli uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit ettiğine dair ifadeler basında yer aldı. Bunlara ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyim?" şeklindeki soru üzerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs etrafındaki rezervlerin Kıbrıs'taki iki halk tarafından paylaşılması yönündeki sözlerini hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının haklarının ve Türkiye'nin BM'ye kaydettirdiği kıta sahanlığının altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kıta sahanlığında sondaj yapmasına kimsenin karşı çıkmaması gerekiyor." dedi.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği ya da başka ülkelerle imzaladığı münhasır ekonomik bölgenin, Türkiye ve Kıbrıs halkı için bir hükmü ve geçerliliğinin olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz ve bugüne kadar BM'den ve AB'den bizzat bu sorunu çözmelerini rica ettik. Çünkü Rum tarafı sözlü olarak kabul etmesine rağmen burada Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alacak bir yaklaşım sergilemedi. Tüm önerileri reddetti." diye konuştu.

Her türlü yapıcı yaklaşıma rağmen Rum tarafının bölgedeki gaz ve petrol rezervlerini Türk halkıyla paylaşmak istemediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Garantör ülke Türkiye olarak bizim görevimiz KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktır. Bu bizim yükümlülüğümüzdür, hiç tereddüt etmeden bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Kıta sahanlığımız içinde de istediğimiz yerde biz sismik araştırma da yaparız sondaj çalışmalarını da yaparız. Dolayısıyla bu konuda da aynı şekilde kararlı olacağız. Önümüzdeki süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, Fatih sondaj gemisinde yer alan personele yönelik tehditlere ilişkin, "Biz bu tür tehditleri ciddiye almıyoruz. Elinden ne geliyorsa yapsınlar. Bu tür blöf ya da söylemlere biz hiçbir zaman prim vermedik. Biz ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önümüzdeki süreçte diğer gemimizi de bölgeye göndereceğiz ve sondajlara başlayacağız. Artık sismik araştırma dönemi bitmiştir. Artık sondaj yapma dönemi başlamıştır. İkinci gemimizi de bölgeye gönderiyoruz." dedi.

- Kırgızistan ile ilişkiler

Aydarbekov'u Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşının Türkiye'de birçok temasta bulunduğunu, yaptıkları görüşmede bu yılın sonunda gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarını ele aldıklarını söyledi.

Kısa bir süre önce konsolosluk istişarelerinde bulunduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, orada alınan kararların belgesini de bugün imzalama fırsatı bulduklarını ifade etti.

İki ülkenin ticareti ve karşılıklı yatırımları artırması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki zirvede, cumhurbaşkanlarımız da uygun görürse Türkiye'de bir iş forumu düzenleyeceğiz. TOBB'un Kırgızistan'da bir iş forumu düzenleyeceğini de memnuniyetle öğrendik." diye konuştu.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ve Maarif Vakfının Kırgızistan'da açılması ve Maarif Vakfının okullarının bir an önce faaliyete geçmesi konularını da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, TİKA'nın da Kırgızistan'da önemli projeleri hayata geçirdiğini vurguladı.

Güvenlik meselelerini de değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "FETÖ ile mücadele konusunda kardeş ülke Kırgızistan'dan beklentilerimizi bir kez daha yineledik. Özellikle Kırgızistan mahkemesinin FETÖ iltisaklı bir mülkiyet konusunda verdiği kararı tarihi bir karar olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı yaklaşımı kardeşlerimizden bekliyoruz. Diğer taraftan adli konuları da gözden geçirdik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin uluslararası platformlarda da dayanışma içinde olmaya devam edeceğini vurgulayarak "Başta Türk Konseyi olmak üzere bölgemizde kurduğumuz örgütlerin de etkinliğini, görünürlüğünü artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantı kapsamında ayrıca Çavuşoğlu ve Aydarbekov "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin 26 Nisan 2011 Tarihinde İmzalanan Anlaşmaya Ek Protokol"ü imzaladı ve "Çalışma Vizesi Harçlarının Düşürülmesine İlişkin Nota" teati edildi.

(Bitti)