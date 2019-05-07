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Çavuşoğlu- Aydarbekov ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “FETÖ’yle mücadele konusunda kardeş ülke Kırgızistan’dan beklentilerimizi yeniledik.

07 Mayıs 2019 Salı 21:12
Çavuşoğlu- Aydarbekov ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “FETÖ’yle mücadele konusunda kardeş ülke Kırgızistan’dan beklentilerimizi yeniledik. Özellikle Kırgızistan Mahkemesinin FETÖ odaklı bir mülkiyet konusunda verdiği kararı tarihi bir karar olarak görüyoruz” dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısına katıldı. Toplantıda vatandaşların karşılıklı seyahatlerine ilişkin 26 Nisan 2011 tarihinde imzalanan anlaşmaya ek protokol imzalandı ve çalışma vizesi harçlarının düşürülmesine ilişkin karar alındı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov’un Türkiye’de çok önemli birkaç görüşme yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, “Yaptığımız görüşmelerde bu yılın sonunda gerçekleştireceğimiz ‘Stratejik Planlama Toplantıları’nın konuşmasını yaptık. Konsolosluk istişarelerini gerçekleştirdik ve aldığımız kararların da belgesini bugün imzalama fırsatı bulduk. Özellikle çalışma vizelerinin düşürülmesiyle ilgili ve Türkiye’de tedavi gören Kırgız vatandaşların oturma izniyle ilgili durumları karara bağladık. Ticaretimizi karşılıklı olarak arttırmamız gerekiyor. Türk firmalarının Kırgızistan’da yatırımlar yaptığını biliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte iki ülkenin Cumhurbaşkanları da uygun görürse bir iş formu düzenleyeceğiz. Dolayısıyla ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine yükseltmemiz gerekiyor. TİKA’nın projelerine baktığımızda en çok Kırgızistan’da projeler gerçekleştirmiştir. FETÖ’yle mücadele konusunda kardeş ülke Kırgızistan’dan beklentilerimizi yeniledik. Özellikle Kırgızistan Mahkemesinin FETÖ odaklı bir mülkiyet konusunda verdiği kararı tarihi bir karar olarak görüyoruz. Uluslararası platformlarda birbirini destekleyen iki ülkedir Türkiye ve Kırgızistan” ifadelerini kullandı.


İki ülke arasındaki işbirliğinin giderek artacağını söyleyen Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov, “Ben meslektaşımla oturup iki tarafı da ilgilendiren konular hakkında konuşarak ilgili adımların atılması gerektiği üzerinde durduk. Stratejik işbirliği ilişkimiz en üst düzeyde. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanımız 4 defa bir araya geldi. Bu görüşmelerde birçok önemli anlaşmalara imza atıldı. Bu imzaları pratiğe geçirmek için biz burada bir araya geldik. Meclis başkanlarımız 3 kez bir araya geldi. Bu sene de Kırgız Cumhuriyeti meclis başkanı Türkiye’ye ziyarette bulunacaktır. İki ülkenin arasında verimli bir alaka devam etmektedir. Ekonomik, askeri gibi önemli işbirliklerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda bu sene iki ülke içinde çok önemli olan ticari alakaları ele alacak hükümetler arası oturumların düzenlenmesi öngörülmektedir.Kültürel alanda çok verimli işbirliklerimiz sürüyor. Özellikle Bişkek’te yapımı gerçekleştirilen hastane bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:12
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