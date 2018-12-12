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Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşıyla "Sembol Yasası"nı görüştü

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:47
Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşıyla "Sembol Yasası"nı görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede Avusturya'daki Sembol Yasası'nı ele aldı.

- "Bozkurt" ve "Rabia" işaretleri Sembol Yasası kapsamına alındı

Avusturya'da aşırılık yanlısı örgütlere ait sembolleri yasaklayan 2014 tarihli Sembol Yasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun dün Avusturya Ulusal Meclisindeki oylamada kabul edilmişti.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sembol Yasası'ndaki değişiklikle Türkiye ve İslam dünyası tarafından kullanılan sembollerin "terörle mücadele" kapsamına alınmasına ilişkin, "Ülkemizde yasal bir siyasi partinin sembolü olan 'bozkurt' ve birçok ülkede Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan 'Rabia' işaretlerinin Sembol Yasası kapsamına alınmasını kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Yasanın demokratik değerlerle bağdaşmadığı, meşru siyaset zeminini daralttığı ve sadece söz konusu siyasi sembolleri kullananları değil topyekun siyaset kurumunu ve demokrasiyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin Avusturya makamlarından bu "vahim hatanın" düzeltilmesini beklediği kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:47
  1. Avusturya
  2. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl
  3. Bozkurt
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Rabia
  6. Sembol
  7. Sembol Yasası

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