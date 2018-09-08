Bakan Çavuşoğlu: Amacımız saldırıları durdurmak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed yönetiminin İdlib'e teröristlerin varlığını bahane ederek saldırdığını belirterek, "Amacımız İdlib'deki saldırıları durdurmak" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "İdlib, gerginliği azaltıcı bölgedir. Çatışmalar duracak ve yine siyasi sürece odaklanacağız. Birkaç gündür bu saldırılar oldu. Şimdi hem Ruslarla hem de İranlılarla yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız sadece dün Tahran'da yapılan zirveyle sınırlı değil. O zirvede esasen bir irade ortaya konulmuştur, çerçevesi çizilmiştir" diye konuştu.