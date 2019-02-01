Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Mass ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Alman mevkidaşı Heiko Mass ile çalışma toplantısında bir araya geldi01 Şubat 2019 Cuma 11:40
BÜKREŞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bükreş'te Alman mevkidaşı Mass ile çalışma toplantısında bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.
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