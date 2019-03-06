Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.



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