Çavuşoğlu-Al Sani ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ve Türkiye siyasi ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirterek, "Türkiye ve Katar her alanda birbirini destekleyen, dayanışma içinde olan iki kardeş ülke." dedi.



Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Katarlı mevkidaşıyla görüşmelerinde ikili ilişkilerin birçok boyutunu ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Çok şükür siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Türkiye ve Katar her alanda birbirini destekleyen, dayanışma içinde olan iki kardeş ülke." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye-Katar ikili ticaret hacminin giderek artarak 1,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Katar ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği mekanizmalarıyla ilişkileri her alanda geliştireceklerinin altını çizdi.

- "Uluslararası camianın samimi olması gerekiyor"

Libya'da uluslararası camianın meşru olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik gerçekleştirilen askeri saldırıyı doğru bulmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Bir an önce bunun durdurulması gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Libya'da General Halife Hafter'in başkent Trablus'a saldırmasıyla patlak veren çatışmaları destekleyenler olduğuna dikkati çekti. "Uluslararası camianın bu konuda samimi olması gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, uluslararası aktörlerin bir taraftan açıklama yapıp sonra sessiz kalırlarsa samimi olmayacaklarını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece açıklama yapmak yetmez. Bu saldırıları durdurmamız için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Herkesin bu konuda tutarlı ve samimi olması lazım. Geçmişte Kuzey Irak'ta referandumda kamuoyu önünde 'referanduma karşıyız' deyip de sonra arkadan 'devam edin' diyen ülkelerin Libya konusunda samimi olmasını bekliyoruz."

Bölgedeki gelişmelerle ilgili Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, ABD ile de Libya hususunda temaslarının devam edeceğini ve yarın da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşeceğini bildirdi.

- "Tüm gayemiz Afganistan'ın istikrarı ve barışı"

Çavuşoğlu, Libya, Afganistan ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konularda da Katar'la görüşlerinin örtüştüğünün altını çizdi.

Afganistan'daki son durumu da değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Katar yönetimine Afganistan'da uzlaşı ve barış için sarf ettikleri çabalardan ötürü teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Afganistan'da birçok kalkınma projelerine Katar'la birlikte destek verdiklerini belirterek, "Bizim tüm gayemiz Afganistan'ın istikrarı ve barışıdır." dedi.

- ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi

Çavuşoğlu, ABD'nin ilk olarak tek taraflı kararla İran'a yönelik yaptırım kararı aldığını hatırlatarak, şimdi de İran'ın resmi ordusunu terör örgütü ilan ettiğine dikkati çekti.

ABD'nin bu kararının daha önceki tutumlarıyla çeliştiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün kendi terör listesinde olan PKK ile ve PKK'nın Suriye koluyla Suriye'de ABD iş birliği yapıyor. Bugün bir terör örgütüyle iş birliği yapan ABD'nin bir başka ülkenin resmi ordusunu terör örgütü ilan etmesi başka bir çelişkidir. Biz Suriye'de Devrim Muhafızlarının yaptıklarını desteklemiyoruz. Hatta karşı da çıkıyoruz. Diğer taraftan İran'la Astana formatıyla Rusya ile beraber siyasi çözüm için çok çaba sarf ettik ama sahadaki gelişmeleri geçmişten bu yana kabul etmediğimizi de açıkça söyledik. Ama bu bir ülkenin ordusunu terör örgütü ilan ettirmeyi gerektirmez."

Çavuşoğlu, bu kapsamda tek taraflı alınan kararları dünyaya empoze etmeye çalışmanın doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, bu konudaki endişelerini ve görüşlerini ABD'li muhataplarına ilettiklerini söyledi.

- "Filistin davasına birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz"



Bakan Çavuşoğlu, Filistin'de iki taraf arasında uzlaşı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Amacımız Filistinli kardeşlerimiz arasında birliğin beraberliğin sağlanmasıdır. Başta Kudüs'ün statüsü olmak üzere, Filistin davası bizim ortak davamızdır. Filistin davasına birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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