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Mevlüt Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 21:02
Mevlüt Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in görüşmesi sona erdi. Erdoğan ile Pence'in başbaşa ve heyetler arası görüşmeleri 4 saat 20 dakika sürdü.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

'İstediklerimizi aldık'

Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.

4 saatlik zirve

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 21:02
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