Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Bir ülke daha katılma kararı aldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine katılma kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını açıkladı. Ayrıntılar Geliyor...

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