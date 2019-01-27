Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Barzani söz verdi bir daha olmayacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'taki askeri üsse saldırının arkasında PKK olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi" dedi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayalan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'taki askeri üsse saldırının arkasında PKK olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi." ifadelerini kullandı. Venezule’daki darbe girişimi ABD'nin baskısıyla AB değerleriyle çelişiyor. Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması lazım. KKTC ziyareti Bir kişinin siyasi ideolojisine göre Kıbrıs feda edilemez.

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