Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Barzani söz verdi bir daha olmayacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'taki askeri üsse saldırının arkasında PKK olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi" dedi.27 Ocak 2019 Pazar 13:12
Gazetecilerin sorularını cevaplayalan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'taki askeri üsse saldırının arkasında PKK olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.
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