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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD yaptırımlarına cevap: Gerekli karşılıklar verilecek

TBMM'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Gerekli karşılıklar verilecek" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD yaptırımlarına cevap: Gerekli karşılıklar verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Hiçbir yaptırım bizim kararlılığımız engellenmez, yaptırımlara karşı gerekli adımları atacağız." dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Suriye'de serbest ve adil çözümün yaratılması için kritik eşik aşıldı ve Anayasa komisyonu kuruldu. Türkiye çözüme desteğini artırarak sürdürecektir. Anayasa Komitesi 30 Ekim'de ilk toplantısını Cenevre'de gerçekleştirecektir.

4 bin terörist etkisiz hale getirildi

Tüm terör örgütleriyle tehditlerin kaynağında kararlıyız. Ülkemiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'yla DEAŞ ve YPG/PYD/PKK terörüyle mücadele etmiş ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmıştır. 4 bin teröristi etkisiz hale getirmiştir.

"Koalisyon bin 330 sivil öldürdü"

Biz tek bir sivilin burnu kanaması için arazide santim santim ilerleyerek mücadelemizi sürdürdük. Koalisyonun attığı bombalar nedeniyle bin 330 sivil ölmüştür. Türkiye olarak kararlı tutumumuzdan taviz vermedik. Terör örgütlerini taşeron olarak kullanmayı kabul etmedik.

"Tehditleri bertaraf ettik"

Fırat'ın batısından sınırlarımıza yönelik tehdidi kendi imkanlarımızla bertaraf ettik. 360 binden fazla Türkiye'den Suriyeli kardeşlerimiz geri döndü. Gereken desteği vermeyi sürdürüyoruz.

"PYD/YPG müttefiklerimizin desteğiyle büyüyor"

Fırat'ın batısında terörün beli kırılırken, Fırat'ın doğusunda PYD/YPG müttefiklerimizin desteğiyle giderek güçlenmektedir. Bazı ülke ve çevrelerin operasyonumuzdan rahatsız olmasının nedenini biliyoruz. Biz bu oyunu bozduk. Amaçları burada terör devleti kurmaktır.

"Yüzlerce saldırıya maruz kaldık"

Son iki yılda ülkemiz topraklarına ve Fırat'ın batısına yönelik yüzlerce saldırıya maruz kaldık. Sınır boyumuzda uzanan YPG/PYD tünelleriyle patlayıcı ve mühimmat değil, terörist de kaçırıldı. PYD/YPG Suriye'deki saldırılarını sürdürdü. Sivilleri katletti. Sivilleri sürgüne gönderdiler. Yüzlerce DEAŞ militanı otobüslerle tahliye edildi. Elinde tuttuğu DEAŞ'lıları Türkiye'de terör eylemi yapma karşılığında serbest bırakmakla kalmadı, ceplerine harçlık koydu. YPG/PKK'yı bazı ülkeler vekalet olarak kullanıyor ama terör örgütü DEAŞ'ı kullanıyor. Bu terör örgütü YPG/PYD palazlandıktan terörün boyutunu artırdı. Bugün Türkiye'de 350 binden fazla Kürt kardeşimiz var.

"ABD bürokrasisine takıldı"

Biz PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın bu tavrını da gayet iyi biliyoruz. Türkiye ilk tercihini müttefikleriyle birlikte çalışmaktan yana kullandı. Ne var ki PYD/YPG'ye karşı ortak hareket etme çabalarımız ABD bürokrasisine takıldı. 90 günde bu YPG'liler Münbiç'ten çıkarılacaktı.

"En güzel cevabı veriyoruz"

Harekattan hemen önce ve harekat başlarken, hazırlığımızı yaptık. Astana garantörlerine, BM Genel Sekreteri'ne, ABD'ye, NATO'ya bilgi verdik. Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Suriye rejimine nota verdik. Gerek Ankara'da gerekse yurt dışındaki diplomatlarımızla bu harekatımızın önemini, amacını anlatırken, propagandalara karşı da en güzel cevabı veriyoruz. Türkiye hariciyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Etnik yapıyı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok"

Bu operasyonun amacı sınırlarımızı korumak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini muhafaza etmektir. Güvenli ve geri dönüşlerin önünü açmaktır. Daha önce harekatlarda olduğu gibi bu harekatın planlama ve icrasında sadece terör örgütleri hedef alınmaktadır. Terörle mücadelemize ne demediğini bırakmayan terör örgütünün vatandaşlarımızı katletmesine sessiz kalmıştır. Münbiç'ten Irak sınırına kadar oluşturacağımız güvenli bölgede 2 milyon Suriyelinin evlerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin etnik yapısını da değiştirme gibi bir niyetimiz yoktur, demografik dengeyi de sağlayacağız. DEAŞ'ın tekrar hortlamasına izin vermeyeceğiz. YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lılardan sorumlu olamayız.

"Gerekli adımları atacağız"

ABD Başkanı Trump'ın yoğun dezenformasyonun etkisinde kaldığı ve iç siyaset baskısı karşısında adımlar attığını görüyoruz. ABD yönetimi ve kongresinin bu talihsiz tutumundan dönmesini bekliyoruz. Türkiye ABD ilişkilerinin korunması gerektiğini ABD'ye izah etmeye devam edeceğiz. Kararlılığımızı ileteceğiz. Hiçbir yaptırım bizim kararlılığımız engellenmez, yaptırımlara karşı gerekli adımları atacağız.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
  1. Ankara
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
  4. Barış Pınarı Harekatı

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  • KAHRLEMANNKAHRLEMANN12 dk önce
    AMERIKA SIVILLERI BOMBALARKEN HEP AYNI YALAN YANLISLIKLA OLDU YALANLARINI UYDURUYOR TÜRKIYEYE KARSI TERÖRISTLERIN ÖLDÜRDÜKLERI SIVILLERI TÜRKIYE YAPMIS GIBI GÖSTERIYOR BUNLARIN HAYATI YALAN AMERIKA GITIKCE BATIYOR ARTIK BUNU DURDURMAK MÜMKÜN DEGIL AMERIKA VE AVRUPA BITMEDEN DÜNYADA TERÖR BITMEZ.

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