Çavuşoğlu: ABD'nin önerileri tatmin edici değil Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği öneriler tatmin edici değil. ABD ile henüz mutabakat sağlamış değiliz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği öneriler tatmin edici değil. ABD ile henüz mutabakat sağlamış değiliz." dedi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.