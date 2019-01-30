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Çavuşoğlu AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Romanya'da düzenlenecek "Gymnich toplantısı"na katılacak

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:18
Çavuşoğlu AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Romanya'da 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek "Gymnich toplantısı"na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu'nun davetine icabetle AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı Bükreş'te düzenlenecek gayri resmi nitelikteki toplantıya iştirak edecek.

"Gymnich toplantısı" formatının, dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıdığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu toplantıda, AB üyesi ve aday ülkelerin ortak çıkarlarının ve sınamalarının bulunduğu alanlar özelinde Çin ile Balkanların geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca AB sürecimiz ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:18
  1. AB
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Gymnich toplantısı

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