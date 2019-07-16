0553 313 94 23

Çavuşlu ve Çıraklı köprüsünde dere içi kazılar yapılıyor

Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerine inşa edilen köprü projesinde dere içi kazı çalışmaları yapılıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 13:03
Çavuşlu ve Çıraklı köprüsünde dere içi kazılar yapılıyor

Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerine inşa edilen köprü projesinde dere içi kazı çalışmaları yapılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan köprü yenileniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen köprü projesi, 33 metre boyunda çift yönlü ve çift şeritli olarak inşa edilecek.


Proje kapsamında şu anda dere tabanı ve yanlara taş duvar örülebilmesi için kazı çalışması yapılıyor. Hızla devam eden çalışmalarda kenar ayakların beton arma imalatına devam ediliyor. Proje çalışmalarında köprü ayakları üzerine 11 adet ön germeli kiriş konulacak. Mevcutta bulunan dar dere yatağının genişlemesi için yapılan çalışmalar kapsamında dere üzerinde bulunan eski köprü de yıkılarak yenisi yapılıyor. Köprünün bulunduğu dere yatağı genişletilerek 32,5 metreye çıkarılıyor. Dere yatağı genişletmesinde bölgede oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önlenmesi amaçlanıyor.


Nisan ayında başlanan projenin Kasım ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. S-400 sevkiyatında yeni gelişme!
    3. Toroslar’da 15 Temmuz demokrasi..
    4. “Meclise girselerdi onları silahla..
    5. Başakşehir'in yıldızı Demba Ba:..
    6. Red Bull Cliff Diving’de şampiyonlar..
    7. Öğretmen baba hemşire kızını boğarak..
    8. Kamyonet takla attı: 1 ölü
    9. Kars 36 Spor’a Elazığlı hoca
    10. Su kesintisi uyarısı
    11. Deli balı şifa niyetine yiyip ölmeyin
    12. Konteyner limanı Mersin’e yapılacak
    13. İran Fransa vatandaşı akademisyenin..
    14. Çavuşlu ve Çıraklı köprüsünde dere içi..
    15. ABD'de kürtaj kısıtlamaları yürürlüğe..
    16. Sahibinden kaçan keçiyi zabıtaya..
    17. Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı
    18. Türk devinden yerli otomobil hamlesi
    19. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    20. P2 Royal Blue bluetooth taşınabilir..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler