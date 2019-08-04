Çavuşlu Deresinde çalışmalar başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Çavuşlu Deresinin etrafında yaşanan sorunların giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesindeki 141. Cadde üzerinde yer alan Çavuşlu Deresinde yaşanan sorunların çözülmesi için çalışmalara hız verildi. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sorumluluğunda olan Çavuşlu Deresinde oluşan kötü kokunun önüne geçmek için öncelikli olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra derenin üzerinde bulunan 141. Caddeyi Akdeniz Caddesine bağlayan 157. Caddede asfaltlama çalışmalarına başlayan ekipler, DSİ’nin gerekli çalışmalarını tamamlamasının ardından 141. Caddede asfalt çalışması yapacak.

Derede çalışmalar başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, uzun süredir vatandaşların şikayetine konu olan dere ve çevresi konusunda belediyenin sorumluluk alanında çalışmalara başlanması talimatını verdi. Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy bölgeye giderek, mahalle muhtarı ve vatandaşlardan sorunları dinledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan Çavuşlu Deresinde vatandaşların şikayetlerine neden olan sorunların çözülmesi için fizibilite çalışmalarına yönelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışmalarına da zaman yitirmeden başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in de yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında, toplum sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için derede ilaçlama çalışması yapıldı.

157. Cadde asfaltlanacak

Deredeki ilaçlama çalışmalarının yanı sıra 141. Caddeyi Akdeniz Caddesine bağlayan 157. Caddede asfaltlama çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan ekipler, caddede asfalta hazırlık için bypass malzemesi ile reglaj çalışmasını sürdürüyor. Reglajdan sonra silindirle sıkıştırma, daha sonra da asfalt çalışması yapılacak. 350 metrelik caddede, gidiş ve geliş olmak üzere 700 metrelik asfalt çalışması yapılacak. Çalışmaların bir hafta içerisinde bitmesi planlanıyor.

141. Caddede DSİ’nin çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz, ekipler hızlı bir şekilde aynı yerdeki asfalt sorununu da giderecek. Derenin etrafında kaymaya bağlı oluşan çökmelerin ve tehlike arz eden diğer çalışmaların yapılmasının ardından üst dolgu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.