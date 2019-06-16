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Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

16 Haziran 2019 Pazar 12:49
Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya-Gediz karayolu Çavdarhisar-Emetkavşağında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Gediz istikametine gitmekte olan Emin. Ç yönetimindeki43 AT 778 plakalı otomobil, Emet yolundan Kütahya yoluna çıkış yapan Hüseyin D. yönetimindeki 34 TP 2442 plakalı araç çarpıştı.


Kazada, 43 AT 778 plakalı araç sürücüsü Emin.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:49
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