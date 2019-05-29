Çavdarhisar’da trafik kazası: 1 ölü Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Çavdarhisar-Kütahya yolunun 8, kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar’dan Kütahya istikamtine gitmekte olan Ramazan Lafçı yönetimindeki 61 K 14953 plakalı atık yüklü tır,dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşi seride gecerek devrildiKazada tır sürücüsü Ramazan Lafçı(46) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Kütahya-Çavdarhisar yolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.