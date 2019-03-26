Çavdarhisar’da protokol tarafından Şehit mezarları ziyaret edildi Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber ve protokol üyeleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber ve protokol üyeleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

İlk olarakİlçe Merkezindeki Şehit Jandarma Er Kamil Gezer, Şehit Polis Memuru Halil İbrahim Balık’ın mezarları ziyaret edildi. Daha sonra Kızık Köyünde Şehit Piyade Komando Er Sabahattin Şenkal, Tepecik Köyünde Şehit Polis memuru Ahmet Demir, Hacımahmut Köyünde Şehit Piyade Komando Er Yunus Pişkin, Şehit Piyade Komanda Çavuş Ayhan Bütün, Şehit Jandarma Komando Er Sadık Uçar, Yenicearmutcuk Köyünde Şehit Polis memuru Ramazan Bülbül’ün mezarları ziyaret edildi.

Kaymakam Berber, şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirtti. Ziyaretler sırasında şehitler için dualar okundu.

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