Çavdarhisar’da pasaport ve ehliyet işlemleri
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde pasaport ve ehliyet işlemlerinin de ilçede yapılmaya başlandığı bildirildi.03 Mayıs 2019 Cuma 11:27
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde pasaport ve ehliyet işlemlerinin de ilçede yapılmaya başlandığı bildirildi.
İlçe Nüfus Müdürlüğünde ehliyet ve pasaport talepleriinin alınmaya başlandığını belirten Kaymakam Furkan Berber, ’’Daha önce ehliyet ve pasaport almak veya yenilemek isteyen vatandaşlarımız müracaat yapabilmek için çevre İlçelere veya Kütahya merkeze gitmek durumunda kalıyordu Bundan sonra bütün vatandaşlarımız ehliyet ve pasaport taleplerini İlçe Nüfus Müdürlüğümüzden yapabilecekler. İlçemize hayırlı olsun" dedi.
Daha sonra Çavdarhisar ilçesindeilk kez Kaymakamı Furkan Berber ehliyet yenileme talebinde bulundu.
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