Çavdarhisar’da pasaport ve ehliyet işlemleri Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde pasaport ve ehliyet işlemlerinin de ilçede yapılmaya başlandığı bildirildi.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde pasaport ve ehliyet işlemlerinin de ilçede yapılmaya başlandığı bildirildi.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde ehliyet ve pasaport talepleriinin alınmaya başlandığını belirten Kaymakam Furkan Berber, ’’Daha önce ehliyet ve pasaport almak veya yenilemek isteyen vatandaşlarımız müracaat yapabilmek için çevre İlçelere veya Kütahya merkeze gitmek durumunda kalıyordu Bundan sonra bütün vatandaşlarımız ehliyet ve pasaport taleplerini İlçe Nüfus Müdürlüğümüzden yapabilecekler. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra Çavdarhisar ilçesindeilk kez Kaymakamı Furkan Berber ehliyet yenileme talebinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.