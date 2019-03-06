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Çavdarhisar sulama projesi

Çavdarhisar ilçesinde bulunan sulama sahalarındaki açık kanalet sisteminin, kapalı ve basınçlı borulu sisteme alınması çalışmalarına başlandığı bildirildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:22
Çavdarhisar sulama projesi

Çavdarhisar ilçesinde bulunan sulama sahalarındaki açık kanalet sisteminin, kapalı ve basınçlı borulu sisteme alınması çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bu projenin uygulanması için Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü ile planlama ve projelendirme işlemlerini yapacak yüklenici firmaya iş yeri teslimi ve arazi çalışmalarının yapıldığı açıklandı.


İklimsel ve doğal şartlardan dolayı deforme olan kanalların kullanılmadığını belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "Devlet Su İşleri tarafından bu kapsamda yeni ve günümüz şartlarına uygun olan kapalı ve basınçlı borulu sisteme geçirilmesi için programa alınmıştır. Programa alınmasını müteakip planlama ve projelendirme ihaleleri yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. 05 Mart 2019 tarihinde yüklenici firma olan Temelsu Uluslar arası Mühendislik Hizmetler A.Ş ve Devlet Su İşleri3. Bölge Müdürlüğü teknik personellerince arazide inceleme çalışmalarına başlanılmış olup ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır. Çavdarhisar ovasının kapalı basınçlı sistem sulamaya gerçekleşmesi ilçemiz ve ilimiz tarımsal üretim ve gelişimine yüksek miktarda katkı ve fayda sağlayacağının belirtmiş; Proje tamamlandığında tarımsal üretimimiz yaklaşık 5 kat artış göstereceğini değerlendirerekBu projenin hazırlanması ve uygulanması kapsamında emeği geçen devlet büyüklerimize ve Devlet Su İşleripersoneline teşekkür ederim Projenin Çavdarhisar halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:22
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