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Çavdarhisar Kaymakamı görevine başladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine Kaymakam olarak atanan Miraç Akkbulut’un göreve başladığı bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
Çavdarhisar Kaymakamı görevine başladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine Kaymakam olarak atanan Miraç Akkbulut’un göreve başladığı bildirildi.


18 Eylül 1994 tarihinde İstanbul-Üsküdar ilçesinde doğan ve aslen Rize ili Çayeli ilçesinden olan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.


Kaymakam Akbulut, 2018 yılı Eylül ayında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2018 Mart ayında Mülki İdare Amirliği Mesleğine 107. Dönem Denizli Kaymakam Adayı olarak başladı. Kaymakam Refikliği stajını İzmir-Bayındır ve Diyarbakır-Sur ilçelerinde tamamlayan Akbulut, 10 Haziran 2019 tarihinde Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görevine başladı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
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