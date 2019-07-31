Çavdarhisar Kaymakamı Akbulut Emniyet binası ve köylerde incelemelerde bulundu Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, yapımı devam eden İlçe Emniyet Amirliği binasında ve köy ziyaretlerinde İncelemelerde bulundu.

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, yapımı devam eden İlçe Emniyet Amirliği binasında ve köy ziyaretlerinde İncelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden İlçe Emniyet Amirliği binası hakkında İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen’den bilgi alan Kaymakam Akbulut,bu binanın İlçemize ve emniyetimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.

İlçe emniyet binası incelemesinden sonra İlçeye bağlı Yeşildere, Tepecik, Zobu köylerini ziyaret eden kaymakam Akbulut, köylerde incelemelerde bulundu. Köy Muhtarlarının ve vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Tepecik Köyünde bulunan mermer ocağı sahasını da ziyaret eden Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, buradaki yetkililerden yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

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