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Spor Caulker FB’de Fenerbahçe Caulker'i aldı
Spor

Caulker FB’de Fenerbahçe Caulker'i aldı

Steven Caulker transferinde mutlu sona ulaşıldı. Geçtiğimiz sezon 82 puanla ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, Alanyaspor ile sözleşmesi tamamlanan Steven Caulker’i renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:16:36 - 2021-07-26 13:16:35
Caulker FB’de Fenerbahçe Caulker'i aldı

Fenerbahçe 2021-2022 sezonuna yepyeni bir takımla çıkıyor. FB'nin transfer haberleri ardı ardına geldi. Yaz transfer dönemi tamamlanmadan yeni isimleri kadrosuna dahil etmek için kesenin ağzını açan FB yönetimi, 2021-2022 sezonuna güçlü isimlerle girmek için transfer döneminin biteceği 8 Eylü’e kadar yeni transferleri bitirmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın renklerine dahil ettiği isimler arasında Steven Caulker de var. 

Fenerbahçe’den Steven Caulker transferine ilişkin gelen açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Steven Caulker." ifadelerine yer verildi. Steven Caulker, sağlık taraması işlemleri sonrası sözleşmeye imza atarak FB kadrosunu dahil oldu.

Steven Caulker

Caulker hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe’nin renklerine kattığı Steven Caulker, 2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelmişti. Caulker, 2,5 sezonda 71 kez Süper Lig'de forma giyerken, 13 kez ise Türkiye Kupası'nda yeşil sahalarda mücadele etti.

Caulker, sırasıyla Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta top koşturdu. Caulker’in İngiltere Milli Takımı'nında da oynamışlığı var.

Fenerbahçe transferi sonrası açıklamalarda bulunan Steven Caulker, Ülker Stadı'nda rakip olarak mücadele ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, çok güzel bir kulüp. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü. Bence bu sezon taraftar da stadyumda olacak ve şampiyon olacağız." diye konuştu.

Caulker

Steven Caulker kimdir?

Steven Caulker, 29 Aralık 1991 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. Futbola Tottenham'ın alt yapısında başlayan Steven Caulker, futbola ülkesinin ekiplerinden  2009'da A takıma yükselen Steven Caulker, 2009'da Yeovil Town'a kiralık olarak gönderildi.

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