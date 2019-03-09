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Çat’ta kurtuluş coşkusu

Erzurum’un Çat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
Çat’ta kurtuluş coşkusu

Erzurum’un Çat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Çat Belediye meydanında devam etti. Tören öncesi Çat Belediyesi tarafından ilçe Türk Bayraklarıyla süslendi.


Kurtuluş etkinliklerine Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Garnizon Komutanı Cevdet Okur, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, Çat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mazhar Özdemir, Belediye Encümenleri, Daire Müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


“ÇAT BİZE MEZAR OLMADAN DÜŞMANA GÜLİZAR OLMAZ”


Erzurum Çat İlçesi’nin düşmandan nasıl kurtulduğunu anlatan Çat Belediyesi Başkanı Arif Hikmet Kılıç, “1916 yılında Çat Rusların eline geçmişti. 7 Kasım 1917’de patlak veren Bolşevik İsyanı ile Ruslar geri çekilerek bölge Ermeni çetelerin zulmüne ve işkencecilerine maruz kalmıştır. Birçok insanı kanı dökülmüş ve bu durum Bağlıca köyünden Mehmet Efendi ve akrabalarının zoruna gitmiştir. Daha sonra Mehmet Efendi başkanlığında Karingiz, Polikan, Yeni Köy, Bağlıca ve civardaki diğer köylerden katılanlarla birlikte 70 kişilik bir milis kurulmuştur. Bu milis güç köy sınırlarında özellikle Sal Mezrası mevkilerinde Ermenilere karşı 39 gün yiğitçe çarpışarak büyük kayıplar verdirmişlerdir. Mehmet Kılıç’ın kurduğu güç ile Yavi’de görev yapan Alvarlı Muhammet Lütfi ile birleşerek 9 Mart 1918’de Ermenilere yenilgiyi uğratarak püskürtmüş ve Oyuklu Köyü’nün yanında ki silah ve mühimmat deposunu ele geçirmişlerdir Mehmet Efendi gücü yol boyunca bir çok Ermeni çetesi ile çarpışarak Haydari Boğazında ki Zerdige köyüne kadar gelmiş olan Türk Ordusuna iltihak etmiş ve bu durum heyecan ve moral vererek Erzurum’un kurtuluşuna vesile olmuştur. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Çat bize mezar olmadan düşmana Gülizar olmaz” dedi.


Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından şiirler okundu, Törenler folklor ekibi ve mehteran bölüğünün gösterisi ardından. Erzurum Halk ozanlarından Suat Kurt ve Türk Halk MüziğiSanatçısı Köksal Gelgeç’in verdiği konserle sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
  1. sanat
  2. konser

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