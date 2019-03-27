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Çatlıdere, kirlilikten "eğitimle" kurtulacak

İzmir’in Aliağa ilçesini bilimin, kültürün, eğitim ve gençliğin önemli noktalarından birisi yapmak isteyen Aliağa Belediyesi, bu hedefine Ege Üniversitesi ile birlikte hayata geçireceği dev üniversite kampüsüyle ulaşmayı hedefliyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:38
Çatlıdere, kirlilikten "eğitimle" kurtulacak

İzmir’in Aliağa ilçesini bilimin, kültürün, eğitim ve gençliğin önemli noktalarından birisi yapmak isteyen Aliağa Belediyesi, bu hedefine Ege Üniversitesi ile birlikte hayata geçireceği dev üniversite kampüsüyle ulaşmayı hedefliyor. Kampüsün, Çaltılıdere bölgesindeki taş ocaklarının oluşturduğu kirliliğinde önüne geçmesi bekleniyor.


Ege Üniversitesi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın da girişimleriyle uluslararası standartlarda yapacağı dev üniversite kampüsünü Çaltılıdere bölgesine kurma kararı aldı. Aliağa Belediyesi ile Ege Üniversitesi’nin birlikte hareket ettiği kampüs projesinde, onkoloji bölümü de dâhil birçok fakülte ve yüksekokul yer alıyor. Kampüsün, Ege Üniversitesi’nin sonra merkezdeki sonraki en büyük kampüsünün olacağı ifade edilirken, tamamlandığında 50 bin öğrenciye eğitim verecek olan dev yerleşkenin Aliağa’nın şehir olma sürecini de hızlandıracağı ifade edildi.


Aliağa’nın kaderini değiştirecek olan Avrupa standartlarındaki üniversite kampüsünün, kentin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılar sunması beklenirken, projeyle kentin; bilimin, kültürün, sanatın, eğitimin ve gençliğin adresi olması hedefleniyor.


Öte yandan, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Aliağa’da, sanayi ve eğitim arasında güçlü bir bağ oluşturulması, kampüsün hizmete açılması ile birlikte bölgede özel sektör yatırımları da hız kazanması ön görülüyor. Yine Çaltılıdere bölgesinde kurulması planlan dev kampüsle, bölgede bulunan taş ocaklarının oluşturduğu çevre kirliliğini de sonlandırması, bölgenin ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile yemyeşil bir alana dönüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:38
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