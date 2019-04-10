0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Çatıya sıkışmış halde bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeçatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:12
Çatıya sıkışmış halde bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeçatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay Tekirdağ’ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya sıkışan kargayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda sıkışan kargaya merdivenli araç ile ulaşarak kurtardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız..
    2. Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz..
    3. Kaybolan oğlunu öldürdüğünü itiraf..
    4. Yavuz Bingöl, tokatladığı ismi..
    5. Bakan Albayrak reform paketini..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    7. Yaza nasıl fit girilir? Yazı fit ve..
    8. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile..
    10. İstanbul Havalimanı'nda polislerden..
    11. Mete Gazoz'dan dünya ve Avrupa rekoru
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda..
    13. Katalan lider Puigdemont AP seçimleri..
    14. Kısa sürede tükendi! 100 kiloluk..
    15. Başkan Özcan çınarlarla zeybek oynadı
    16. Azerbaycan’dan İlham Aliyev'e tam destek
    17. Kastamonu’da Türk Polis Teşkilatı’nın..
    18. WhatsApp'ta yeni dönem! Türkiye'de..
    19. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    20. Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatının..
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!