Çatıya sıkışmış halde bulundu Tekirdağ’ın Saray ilçesindeçatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeçatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Tekirdağ’ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya sıkışan kargayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda sıkışan kargaya merdivenli araç ile ulaşarak kurtardı.

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