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"Çatıya güneş elektrik santrali" için kredi paketi

Hemenal, çatıya güneş elektrik santraline özel ihtiyaç kredisi paketi oluşturdu

14 Aralık 2018 Cuma 12:06
"Çatıya güneş elektrik santrali" için kredi paketi

İSTANBUL (AA) - Solarçatı ve QNB Finansbank’ın yüzde 100 iştirak firması Hemenal, çatıya güneş elektrik santraline özel ihtiyaç kredisi paketi oluşturdu.

Hemenal'dan yapılan açıklamaya göre, Solarçatı ve QNB Finansbank’ın yüzde 100 iştirak firması Hemenal, çatıya güneş elektrik santraline özel ihtiyaç kredisi paketi hazırladı. Türkiye’de ilk olan bu paket kapsamında Solarçatı veya bayileri üzerinden direkt kredi kullanımı gerçekleşebiliyor.

Kefilsiz, senetsiz ve TC kimlik numarası sorgulaması ile gerçekleşen işlem, kişinin kredibilitesi uygunsa 15 dakikada tamamlanabiliyor. Bireyler, banka şubesine gitmeden, kredi kartı limitlerine dokunmadan ve tek imzayla kredilerini kullanabiliyor. İki kurumun oluşturduğu bu yapıda, çatılarda yeşil elektrik üretiminin yaygınlaşması için özel faiz oranları ile çalışılmış 12, 24 ve 36 aylık seçenekler mevcut bulunuyor.

Çatılarına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen bireyler "www.solarcati.com" üzerinden taleplerini iletebiliyor. Hemenal sistemi üzerinden kredi kullanan bireyler, firmanın web sitesi "www.hemenalfinans.com.tr" üzerinden de talep ve sorularını yetkililere iletebiliyor.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:06
  1. Hemenal
  2. QNB Finansbank
  3. Solarçatı

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