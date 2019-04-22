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"Çatışmaların yalnızca Trablus değil tüm bölgede vahim sonuçları olacak"

- Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Libya'da devam eden çatışmaların yalnızca Trablus değil bölgeye de olumsuz yansımaları olacağını belirtti - BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'nın samimi bir iradeye ihtiyaç duyduğunu, krizi çözecek tarafın Libyalılar olması gerektiğini ifade etti

22 Nisan 2019 Pazartesi 21:41
"Çatışmaların yalnızca Trablus değil tüm bölgede vahim sonuçları olacak"

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Libya'daki çatışmaların devam etmesi halinde yalnızca Trablus değil tüm bölgede vahim sonuçlar doğuracağını söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında, Libya'daki gelişmeleri ele aldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Cihinavi, görüşme sırasında Selame'nin Libya'daki taraflar arasında ateşkesin sağlanması ve siyasi sürece yeniden geçilmesi adına sarf ettiği çabayı değerlendirdiklerini belirtti.

"Libya'da herhangi bir askeri çözüm yok. Ülkedeki güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamanın tek yolu diyalog çerçevesinde varılan siyasi bir çözüm." diyen Cihinavi, Libya'da çatışan taraflarla temas halinde olduklarını aktardı.

Cihinavi, "Libya'daki savaş ve askeri çatışmalar devam ederse sadece Trablus için değil tüm bölge adına vahim sonuçları olacak." dedi.

Libya'da işlerin normale dönmesinin Tunus'un çıkarına olduğuna dikkati çeken Cihinavi, ülkede siyasi çözüm ve istikrarın yeniden sağlanması için Libya halkının altında birleşeceği tek çatı olması dolayısıyla BM'nin ülkedeki rolünün önemli olduğunu kaydetti.

- "Libya'nın iradesi şart"

Libya'da samimi bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Selame ise BM'nin; Libya'daki sorunu çözecek tarafın yine Libyalılar olduğu konusundaki sabit tutumunu yineledi.

Selame, Libya'daki krizin çözümü adına sarf ettiği çabalardan ötürü Tunus'a teşekkür etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftayı aşkın süredir çatışmalar yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda şu ana kadar 254 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 228'inin yaralandığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 21:41
  1. BM
  2. Cihinavi
  3. Libya
  4. Selame
  5. Tunus

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