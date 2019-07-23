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Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla Kamerunlu Nijerya'ya sığındı

23 Temmuz 2019 Salı 18:26
Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla Kamerunlu Nijerya'ya sığındı

ABUJA (AA) - Kamerun'un Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 40 binden fazla kişinin Nijerya'ya sığındığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı açıklamada, İngilizce konuşulan bölgede 2016'dan bu yana devam eden şiddet olayları sonucu 40 binden fazla kişinin Nijerya'ya sığındığını belirtti.

Bölgede en az 1,3 milyon kişinin insani yardıma muhtaç kaldığına işaret eden Haq, "Durum insan hakları ve ihlalleri açısından önemli bir konu olmaya devam ediyor." dedi.

Farhan Haq, son bir haftada yaşanan çatışmalarda bir çok kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce evin de kundaklandığını söyledi.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Kamerun Hükümeti'nin bu karara karşı çıkması nedeniyle ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan binlerce kişi etkilenmişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:26
  1. Anglofon bölgesi
  2. Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq
  3. Kamerun
  4. mülteci
  5. Nijerya

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