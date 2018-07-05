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Çatışmalar bitmiyor! 121 bin kişi ülkesini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM), Hudeyde kentinde yaşanan çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığınan Yemenlilerin sayısının 121 bini aştığını duyurdu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:53
Çatışmalar bitmiyor! 121 bin kişi ülkesini terk etti

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Hudeyde'de insani yardım alanında çalışan gruplarla iş birliği yaparak hazırladığı raporda, kentten göçlerin devam ettiği ve haziran ayı başından bu yana bu sayının 121 bini geçtiği ifade edildi. Söz konusu kişilerin 17 bin 350 aileye mensup olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Raporda, 10 binden fazla aileye mensup yaklaşık 80 bin kişiye gıda ve acil durum malzemesi gibi hayati önemi bulunan yardımlar yapıldığı kaydedildi.

Son birkaç gündür yaşanan kısmi sükunetin ardından Hudeyde'de havalimanı ile Hudeyde-Sana yolu yakınlarında hava saldırıları olduğu, dün de Zebid bölgesine yoğun hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İnsani yardım alanında çalışanların Hudeyde'de olduğuna değinilen raporda, yardım konvoylarının çok fazla sıkıntıyla karşılaşmadan kente girip çıktığı bildirildi. Raporda, kent içinde halen pek çok yolun trafiğe kapalı olduğu, Hudeyde'nin birçok bölgesine ulaşmak için müzakereye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

ÇOCUKLARIN YARISI OKULA GİDEMİYOR

Raporda, göç nedeniyle öğrencilerin sadece yarısının okula gidebildiği, kent içinde de pek çok Yemenlinin yer değiştirdiğinin tespit edildiği ancak güvenli olmaması nedeniyle bu kişilerin bulundukları bölgelere ulaşılamadığı vurgulandı.

Kentte sağlık sektörünün durumuna da yer verilen raporda, güvenlik zafiyeti nedeniyle 7 sağlık kurumunun kapatıldığı ya da geçici olarak faaliyetine ara verildiği ifade edildi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 08:53
  1. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi
  2. Yemen
  3. göç
  4. Çatışmalar
  5. Hudeyde

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