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Çatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldi

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın camını kırıp 139 bin lirayı çalan ve çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüphelilerden 3’ü adliyeye sevk edildi.

23 Haziran 2019 Pazar 15:25
Çatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldi

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın camını kırıp 139 bin lirayı çalan ve çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüphelilerden 3’ü adliyeye sevk edildi. Parayı çaldığını itiraf eden bir zanlının "Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz" dediği öğrenildi.


Onikişubat ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda, takip ettikleri Mesut P.’nin hafif ticari aracının camını kırıp içinde 139 bin lira bulunan poşeti çalan çete üyeleri, Sivas’ın Kangal ilçesine seyir halindeyken durdurulmuş ve çıkan çatışmanın ardından çete mensubu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Her birinin tapu ve banka takipli hırsızlık suçundan suç kayıtları olduğu öğrenilen 4 şüpheli Kangal ilçesinde tutuklanırken, 2’si kadın 3 şüpheli ise Kahramanmaraş’a getirildi. Azer M. (18), Seyhan M. (32) ve Leyla B. (42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden Azer M., araç içerisinden parayı alıp kaçtıklarını ve Sivas’ın Kangal ilçesinde polisle çatışma sonrası yakalandığını söyledi. Azer M’nin ifadesinde, "Kahramanmaraş’ta tapu binası önünde takip yaptık. Bir şahıs elinde poşetle aracına geçiyordu. Poşetteki parayı hissettik. Şahsın aracının peşine takıldık. Tekerek yolunda bir apartmanın bahçesine girdi, biz de peşinden takip ettik. Sonra bir alışveriş merkezine girdi. Efe B. araçta kaldı, ben başıma kapüşon takıp elime de eldiven giyip aracın camını kırdım ve para dolu poşeti alıp kaçtık. Aracımız sahte plakalı idi. Şehri çıkınca sahte plakayı söküp gerçek plakamızla yola devam ettik. Kırıkkale’ye gidiyorduk. Sivas’ın Kangal ilçesinde polis peşimize düştü ve kaçmaya başladık. Polis yolu tırlarla bariyer kurup kapattı. Bu arada silahlı çatışma oldu. Takla atan araçtan kaçtım ve sonrasında yakalandım. Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz" dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:25
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