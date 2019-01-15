Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hayatını kaybetti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi Abdurrahim Güler isimli vatandaşın ölümüne neden olurken, bölgede çekilen fotoğraflar tehlikenin devam ettiğini gözler önüne serdi.15 Ocak 2019 Salı 16:09
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısından kar kütlesi ve buz sarkıtlarının düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerine doğru İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen 47 yaşındaki Abdurrahim Güler isimli vatandaşın üzerine 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları düştü.
Kurtarılamadı
Olayda ağır yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla kar kütlesinin altından çıkarılıp ambulansla hastaneye sevk edilen Abdurrahim Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tehlike devam ediyor
Öte yandan, ilçe genelinde gün boyunca eriyen kar kütleleri ve buz sarkıtlarının çatılardan düştüğü ve düşmek üzere olan kar kütleleri ve buz sarkıtlarının ise tehlike arz ettiği gözlendi.
Kaynak: İHA
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