0553 313 94 23

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde çatıdan işçi hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:11
Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde çatıdan işçi hayatını kaybetti.


Olay, Kızılırmak Sedde yolu 4. kilometresinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı temizliği yapan 59 yaşındaki Muammer Külah, çatıda bulunan ondulinin kırılması sonucu 12 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Başbağlar Katliamı" şehitleri unutulmadı
    1. "Başbağlar Katliamı" şehitleri..
    2. Aileler dikkat! O vitamin eksikse..
    3. Yenice’de TOKİ kuraları çekildi
    4. Başkan Örki, çiftçilerle ilk kekik..
    5. "Meşru ve muteber nikah olmadan..
    6. Müftü Cihan Manisa’ya veda etti
    7. Dicle Elektrik ekibine saldırı
    8. Kayserispor Başkan Yardımcısı Bakır:
    9. Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak..
    10. Bir haftada 50 bin kişi yüzdü
    11. Türkiye’de az sayıda merkezde..
    12. Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci..
    13. Sivasspor, yarın topbaşı yapacak
    14. Festival slogan yarışmasıyla başladı
    15. Bodrum Belediyesinden bir ilk
    16. Toyota Hilux için temmuza özel fırsat
    17. Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
    18. Sivas’ta motor festivali heyecanı..
    19. 600 metrelik yeni yolda çalışmalar..
    20. PTT AŞ’den denizde de ulaşılabilir..
    21. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    22. Genao, Galatasaraylı seviyor!
    23. Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6..
    24. PKU hastalığı ile ilgili farkındalık..
    25. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim..
    26. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri basın..
    27. Akıncı Üssü davası
    28. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    29. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    30. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik