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Çatıdan çatıya atlarken hayatını kaybetti

Başkentte 17 yaşındaki Rus genç, çatıdan çatıya atlarken hayatını kaybetti- Gencin düşme anı ise arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı

22 Kasım 2018 Perşembe 16:58
Çatıdan çatıya atlarken hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Başkentte 17 yaşındaki bir Rus genç, çatıdan çatıya atlarken hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rus A.F. ve iki arkadaşı Yenimahalle ilçesi 1859'uncu cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak karşı binanın çatısına atlamak istedi. Gençlerden biri karşı apartmanın çatısına atlayarak A.F'nin atlama anını görüntülemek için cep telefonuyla video çekmeye başladı. Bu sırada karşı çatıya atlayan A.F. iki apartman arasındaki boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Ölen gencin görüntülerini çeken arkadaşları, emniyetteki ifadelerinde internet ve sosyal medyada son dönemlerde hızla yayılan "damdan dama atlama" sporunu yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:58
  1. Çatıdan çatıya atlarken hayatını kaybetti
  2. Yenimahalle

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