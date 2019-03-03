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Çatıda plastik kaplamaya basan bekçinin feci sonu

Adana’da bir taşımacılık firmasında çalışan bekçi, atık su giderini tamir etmek için çıktığı çatıda plastik çatı kaplamasına basınca beton zemine düştü.

03 Mart 2019 Pazar 15:37
Çatıda plastik kaplamaya basan bekçinin feci sonu

Adana’da bir taşımacılık firmasında çalışan bekçi, atık su giderini tamir etmek için çıktığı çatıda plastik çatı kaplamasına basınca beton zemine düştü. Hayatını kaybeden bekçinin cesedi iki saat sonra bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taşımacılık firmasının deposunda bekçilik yapan Hasan Gezer (57), sabah depoya gelip işe başladı. Saat 13.00 sıralarında çatı atık su giderinde su sızması olduğunu gören Gezer, kimseye haber vermeden tamir için çatıya çıktı. Çoğu çinko kaplama olan ancak yer yer de plastik kaplamanın olduğu çatıda sızma olan giderin yanına gelen Gezer, plastik çatı kaplamaya basınca aşağı düştü. Beton zemine çakılan Gezer ağır yaralandı. Pazar günü olduğu için az kişinin çalıştığı depoda kimse Gezer’in düştüğünü fark etmedi. Olaydan iki saat sonra bekçiyi göremeyen bir çalışan, ona seslenip aramaya başladı. Şahıs Gezer’i depoda kanlar içinde bulunca hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gezer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Gezer’in öldüğünü duyarak depoya gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.Gezer’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:37
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