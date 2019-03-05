0553 313 94 23

Çatıda biriken kar çığ gibi düştü

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu.

05 Mart 2019 Salı 10:59
Çatıda biriken kar çığ gibi düştü

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Çığ gibi yola düşen kar kütlesi, bir araçta hasara neden oldu.

 

Eleşkirt’in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi’ndeki 3 katlı iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kar kütlesinin çatıdan çığ gibi düştüğü görüldü.

 

Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, park halindeki bir araç hasar gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:59
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakandan ABD Başkanı Trump'a sert tepki!
    1. Bakandan ABD Başkanı Trump'a sert tepki!
    2. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    3. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    4. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    5. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    6. Döviz kurları
    7. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    8. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    9. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    10. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    11. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    14. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    15. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    16. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    17. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    18. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    19. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    20. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    21. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    22. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    23. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    24. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    25. Boşandığı kocasını bıçakladı
    26. Meram’da öğrencilere geri dönüşüm..
    27. Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek..
    28. Hakkari’de karla mücadele çalışması
    29. Fethi Yaşar Karşıyakalılarla buluştu
    30. Dr. İbrahim Ulusoy yerel basın..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!