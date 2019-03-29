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Çatıda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde bir evin çatısında çıkan yangın Ormanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

29 Mart 2019 Cuma 15:24
Çatıda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde bir evin çatısında çıkan yangın Ormanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.


Yangın Ormanlı Beldesi’ne bağlı Başören Köyü Erdemli Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre Mustafa Aldırmaz’a ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ormanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol atlına aldı. Çıkan yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.


Ormanlı Belediyesi yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeni hibe edilen 4x4 arazöz ile müdahale etti. Başören Köyü sakinleri Ormanlı Belediyesi ekiplerine teşekkür ederken, yeni aracında tüm bölgeye hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:24
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