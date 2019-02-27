Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın teras kata sıçradı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın teras kata sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangında mahalleyi yoğun duman kapladı.

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Bacadan çıkan yangın kısa sürede teras katı sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına adlı. Kesif duman mahalleyi etkisi altına aldı. Vatandaşların tedirgin bakışlarla izlediği yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

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