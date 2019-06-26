0553 313 94 23

Çatı yangını evi kül etti

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:16
Çatı yangını evi kül etti

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Yamaç Köyü’ndeki Sokur ailesinin evinin çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evin diğer kısımlarına sıçradı. Olay yerindeki köylüler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu evin kullanılamaz hal geldi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 22:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den önemli açıklamalar
    1. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den..
    2. İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük 67..
    3. İl Jandarma Komutanı Bilgiç’ten Başkan..
    4. Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler
    5. Tokat’ta askerlerin erken terhis..
    6. Erzincan’da etlik piliç..
    7. Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün..
    8. Maduro'ya darbe girişimi!
    9. Bağımlılıkla Mücadele Kurulu..
    10. Otlukbeli’de köy toplantısı..
    11. Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay..
    12. Bursa’da korkutan fabrika yangını
    13. "Alman makamları failleri yargı..
    14. Perde uyuşturucu ile mücadele için..
    15. Gezi Parkı için ortalığı yakıp..
    16. Suudi Arabistan'da yabancıların..
    17. "RTÜK denetim için yapay zekayı..
    18. Seyir halindeki araç alev alev yandı
    19. Diyarbakır merkezli "sahte engelli..
    20. Almanya’da çöl sıcakları etkili oluyor
    21. Çatı yangını evi kül etti
    22. Babacan ve ekibi yemekte buluştu
    23. Soner Demirtaş'tan gümüş madalya
    24. Avusturya’da bir apartmanda patlama:..
    25. ABD'de "Müslümanlara vize yasağı"..
    26. Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş..
    27. Yaban domuzlarını elleriyle besliyor
    28. BM Özel Raportöründen Suudi..
    29. İzmir’de erken terhis sevinci
    30. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler