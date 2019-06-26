Çatı yangını evi kül etti Rize’nin Çayeli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Yamaç Köyü’ndeki Sokur ailesinin evinin çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evin diğer kısımlarına sıçradı. Olay yerindeki köylüler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu evin kullanılamaz hal geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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