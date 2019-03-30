Çatı katında çıkan yangın binadakilere korku dolu anlar yaşattı Çaycuma Ilçesi’nin Karapınar Beldesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Çaycuma Ilçesi’nin Karapınar Beldesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre Karapınar Beldesi Torlaklar mahallesinde 3 katlı binada Zeki Dernek’in oturduğu çatı katında çıkan yangın binadakilere korku dolu anlar yaşattı. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Karapınar itfaiyesine takviye yardım olarak Çaycuma ve Saltukova itfaiye ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Itfaiye ekipleri yangının sebebini araştırmaya başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.