Çatı katı daire yanarak kullanılamaz hale geldi

Denizli’de çatı katında meydana gelen yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İncilipınar Mahallesi 1255 Sokak’taki 3 katlı binanın çatı katında sabaha karşı yangın çıktı. Rasim Doğan’ın kiracı olarak kaldığı çatı katındaki dairede yanan sobanın baca kısmından çıkan alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı. Bu sırada uyuyan Doğan ise kendi imkanları ile evden çıkarak alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise hızlı bir şekilde olaya müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası ev ve içerisindeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.