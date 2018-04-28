Çatı çöktü! FETÖ'den 100 bin imza talimatı

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takvimini tamamladı. YSK'nın çalışmasına göre cumhurbaşkanlığı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs tarihleri olarak belirlendi.

'Cumhur ittifakı' çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına karşın muhalefet cephesindeki türlü senaryolar soru işaretlerine neden oluyor.

CHP'nin kendi içindeki fikir ayrılıklarının yanı sıra İyi Parti'ye verilen 15 vekil ve Saadet Partisi'yle yapılan görüşmeler neticesinde net bir isim çıkmadı.

Türkiye'deki FETÖ mensuplarının seçimler için Pensilvanya'daki örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den haber beklediği ortaya çıktı. FETÖ mensupları, seçimler için türlü arayış içerisinde ve yüz bin imza için talimat bekliyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in işaret edeceği adayın isminin netleşmesi durumunda, bir gün içinde yüz bin imza toplamayı planlıyorlar.

FETÖ'cülerin 'Eğer hocamızın kafasındaki aday kesinleşirse, bir gün içinde yüz bin imza toplarız' düşüncesi üzerinde durduğu belirtiliyor.

Seçim sonuçlarını sabote etme planları da FETÖ'nün daha önce başvurduğu kirli yöntemler arasında. 7 Haziran için Pensilvanya'dan gelen talimat doğrultusunda örgütün çeşitli manipülasyonlar için hazırlık yaptığı ortaya çıkmıştı.

Örgütün medya kuruluşları aracılığıyla seçim sonuçlarını doğru yansıtmayan FETÖ'nün Yüksek Seçim Kurulu ve Anadolu Ajansı'na siber saldırı girişimlerinde bulunulması için teknolojik altyapı çalışmalarında bulunduğu belirlenmişti. Ayrıca bu plan için Alman menşei bir firma ile anlaşılmıştı. Güvenlik güçlerince alınan önlemler sayesinde FETÖ bu amacına ulaşamamıştı.

FETÖ'nün ilk senaryo olarak CHP'ye 'İyi Parti' formülünü gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'na 24 Haziran stratejisini ulaştıran kuryenin FETÖ-ABD ilişkisini kuran Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek olduğu belirtiliyordu. CHP lideri, Meral Akşener ile önce Gülek’in evinde ardından Avcılar Hilton’da buluşmuştu. İttifak kararı alınmasıyla birlikte 15 CHP’li vekil İyi Parti’ye verilmişti.

YENİ ŞAFAK