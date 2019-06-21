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Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde bir binanın çatı katında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:38
Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde bir binanın çatı katında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Çamaş’ın Danışman Mahallesi Kıran Küme Evlerinde bir binanın çatı arasında mahsur kalan 3 baykuş yavrusunu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 3 baykuş yavrusu Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bir süre rehabilitasyon görecek olan yavru baykuşlar daha sonra doğaya salınacak.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:38
  1. doğa

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