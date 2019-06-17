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"Çatalca'ya yakışır bir millet bahçesi yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Çatalca'ya ilişkin çok önemli kararlar aldık. Çatalcalı kardeşlerimize yakışır bir millet bahçesi yapacağız" - "Kentsel dönüşümü sizlerle birlikte yapıyoruz, sizlerin rızası ve gönül birliği içinde yapıyoruz. Sizin mahallenizde de gönüllü dönüşümü başlatıyor ve size en kısa zaman sağlam güvenli konutlarınızı teslim ediyoruz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:46
"Çatalca'ya yakışır bir millet bahçesi yapacağız"

İSTANBUL (AAA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çatalca'ya ilişkin çok önemli kararlar aldık. Çatalcalı kardeşlerimize yakışır bir millet bahçesi yapacağız." dedi.

Kurum, Çatalca'da Roman vatandaşların tapu sorunlarına ilişkin bilgilendirme toplantısında, Kaleiçi ve Ferhatpaşa mahallelerinin sınırındaki 22 hektarlık alanda, 800 civarında hak sahibi roman vatandaşın olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini hatırlatan Kurun, "Kentsel dönüşümü sizlerle birlikte yapıyoruz, sizlerin rızası ve gönül birliği içinde yapıyoruz. Sizin mahallenizde de gönüllü dönüşümü başlatıyor ve size en kısa zaman sağlam güvenli konutlarınızı teslim ediyoruz. Bu yeni projede sizler yine komşularınızla birlikte yaşayacak, kimse bu bölgeden gitmeyecek. Sizlerin rızası çerçevesinde bu projeyi yürüteceğiz. Sizin rızanız dışında hiçbir şey yapmayacağız, kimseye de yaptırmayacağız." diye konuştu.

Kurum, yatay mimari esaslı, Romanların kültürünü yansıtan bir projenin hayata geçirileceğini belirterek, mahalle kültürü anlayışının sürdürüleceğini vurguladı.

Bakan Kurum ayrıca, Roman Mahallesinde bir vatandaşın evine konuk oldu, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Çatalca Sanayi Bölgesi esnafı ile de bir araya gelen Kurum, sözlerine, hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Haksız yere yargılanan Mursi'nin mahkeme salonunda şehadete yürüdüğünü dile getiren Kurum, "Muhammed Mursi, arkasında şanlı bir direniş bıraktı. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Kurum, sanayi bölgesi esnafının bulundukları alanında kentsel dönüşüm yapılması için bir taleplerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"400 esnaf bu bölgede faaliyet gösteriyor. Biz istiyoruz ki daha modern ve iyi alanlarda hem vatandaşımız hem halkımız hizmet alsın. Buna ilişkin çalışmayı belediye başkanımız yapacak ama eğer vatandaşımız istiyorsa. Esnafımızın çoğunluğu eğer anlaşıyorsa ve 'Biz bu şartlarda hizmet veremiyoruz, vatandaş verdiğimiz hizmetten memnun değil' diyerek anlaşıyorlarsa biz de devlet ve bakanlık olarak Çatalcalı kardeşlerimize destek olmak istiyoruz. Biz Çatalca'ya ilişkin çok önemli kararlar aldık. Çatalcalı kardeşlerimize yakışır bir millet bahçesi yapacağız. Buna ilişkin etüt çalışmamızı belediye başkanımız ile yürüteceğiz. Çatalca Belediyesine temizlik ve çöp kamyonları konusunda gerekli maddi desteği yapacağız. "

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:46
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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