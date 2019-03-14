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Çatalca Mesut Üner’in projeleriyle kalkınacak

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’nın turizm potansiyeli harekete geçirmek, ilçe ekonomisine ve istihdama maksimum katkı sağlamak amacıyla turizm alanında büyük bir seferberlik başlatıyor.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Çatalca Mesut Üner’in projeleriyle kalkınacak

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’nın turizm potansiyeli harekete geçirmek, ilçe ekonomisine ve istihdama maksimum katkı sağlamak amacıyla turizm alanında büyük bir seferberlik başlatıyor.



Projeleriyle dikkat çeken AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Tarihi Kaleiçi Mahallesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi ile ilgili projelerini anlattı. İstanbul’a yeni bir turizm destinasyonu kazandıracağını söyleyen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Çatalca Tarihi Kaleiçi Mahalle’mizdeki tarihi yapıları, dokusuna uygun olarak restore edeceğiz. Kaleiçi’nin tarihi kent kimliğini ortaya çıkaracak, koruyacak ve yaşatacağız. Bu bölgeyi çevre düzenlemeleriyle Çatalca ve ülke turizmine yeni bir destinasyon olarak kazandıracağız” dedi.



CHP bir sürü söz verdi ama hiçbirini tutmadı


Bu vaatleri mevcut yönetimin yapacağını söylediğini ama sadece proje bazında kaldığını belirten Üner, “Biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Çatalca’yı kesinlikle Ankara-Beypazarı projesi noktasındaki gibi yapacağız. Kaleiçi Mahallesi’ni canlandıracağız.Mart ayından sonra komisyonlara ve meclise gelecek” ifadesinde bulundu.



Çatalca ekonomisine ve istihdama maksimum katkı


“Doğa turizminde söz sahibi olacağız” diyen Üner konuşmasına şöyle devam etti: “Çatalca turizm potansiyeli harekete geçirmek, ilçe ekonomisine ve istihdama maksimum katkı sağlamak amacıyla turizm alanında büyük bir seferberlik başlatacağız. Çatalca Turizm Geliştirme Projemizin ilk planlamasında Karadeniz sahillerimizde yer alan Yalıköy, Ormanlı, Çilingoz’da doğa sporları, trekking, yamaç paraşütü gibi sportif tesislerin kurulmasını teşvik edecek, destek vereceğiz” dedi.


Kültür Bakanlığı ile koordineli çalışıyorlar


En büyük hayallerinden birinin de Ormanlıdan Binkılıç’a kadar olan büyük bir sahil olduğunu vurgulayan Üner, konuşmasını şöyle bitirdi: “Kültür Bakanlığımız ile beraber Çatalca’mızın sahillerini İstanbul’un en güzel sahillerine dönüştüreceğiz. Yalıköy’de bir projemiz var. Mavi bayrak projesi Türkiye’de birinci, dünyada üçüncü en temiz deniz olarak gösteriliyor. Yalıköy’de bir otel yapılıyor. Bunun yanı sıra Ormanlı’da C tipi mesire alanıydı, biz onu A tipi mesire alanına dönüştürdük. Şartları bozmayacak şekilde orada da konaklama yerleri yapacağız. Çatalca’ya şuanda 200-250’ye yakın yataklı bir otel konseptinde ama farklı farklı bölgelerde olacak, buralara gelen insanlar günü birlik tesis olarak da kullanacaklar. Buraları yapılaşmaya açmayacağız. Sadece belirli bölgelerde bunlara izin vereceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
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