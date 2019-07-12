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Çatal, “Kastamonu’nun ve Taşköprü’nün gelişiminde turizm önemli”

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu’nun ve Taşköprü’nün gelişiminde turizmin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:57
Çatal, “Kastamonu’nun ve Taşköprü’nün gelişiminde turizm önemli”

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu’nun ve Taşköprü’nün gelişiminde turizmin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.


Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Mustafa Balcı ve yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’i ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.


Ziyarette konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti’nin ve Kastamonu basınının her zaman yanında olduğunun altını çizerek, üstlerine düşen görevi de yapmaktan kaçınmayacaklarını belirtti. Basının öneminden söz eden Başkan Çatal, “Kastamonu basınının tarihi kitaplaştırılarak arşivlenmeli. Özellikle Kastamonu’ya gezmeye gelen misafirlerimize Kastamonu Basın Müzemizi gezdirebiliriz. Turizm benim için çok önemli. Kastamonu’nun ve Taşköprü’nün gelişiminde turizm önemli rol oynayacaktır” diye konuştu.


“Aşevi hizmeti önceliğimiz”


Yapacağı projelerden söz eden ve verdikleri sözleri bir bir yerine getireceklerini ifade eden Başkan Çatal, “Öncelikli icraatımız aşevi olacak. Kendi elemanlarımız sabah ve akşam yemeğini hazırlayacak. Her gün 250 kişi, 65 aileyi ağırlamayı planlıyoruz. Hedefimiz gariban, tencerede taş kaynatan kişiler. Her hafta 1 ihtiyaç sahibi 1’de engellilerin evine gidiyorum. Amaç gönüllerde olmak. Yaşlılarımızın evini temizletiyoruz. 2 evi boyattık” dedi.


“21 ton erzak dağıttık”


Parke çalışmasına başladıklarını söyleyen Çatal, “Üniversitedeki aydınlatmaları çoğalttık. Aktif 700 öğrencimiz var. Ramazan ayında da gıda yardımı yaptık. 21 ton erzak dağıttık. Önce sayı 500’dü. Ardından köylerle beraber bin 200 kişiye her biri 18 kiloluk erzak dağıttık. İnsanlarımız duyarlı Allah razı olsun” şeklinde konuştu.


“50 bin ton sarımsak olursa 8 bin kişi ekmek yer”


Taşköprü sarımsağına da değinen Başkan Çatal, “Sarımsak diye bir değerimiz var. Ama ne yazık ki kaybetmeye yüz tutuyor. Sarımsağı üst seviyeye nasıl çıkartacağımızı düşünüyoruz. Sarımsakta tescilimizi aldık. 25 bin ton sarımsak hasadı oluyor. 4 bin kişi ekmek yiyor. Eğer 50 bin ton sarımsak olursa 8 bin kişi ekmek yer. Taşköprü’nün ihtiyacı sistem. Sarımsakta sahte olayı ‘Beyaz Altınımızı’ bozar” ifadelerini kullandı.


“Belediyeye para-pul için gelmedim”


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, şöyle konuştu: “Nasıl Gazeteciler Cemiyeti’nde bayrak değişimi olduysa, belediyede de bayrak teslimi var. 5 sene sonra belediye başkanı olacağım diyerek, Taşköprü’nün değerlerinden taviz vermem. Açık yürekliyim. 40 seneye yakındır esnaflık yapıyorum. Ben belediyeye para-pul için gelmedim. Niyetim hoş bir seda bırakmak. Gariban bir ailenin evladıydım. İstanbul’da su sattım. Yırtık pantolon ve yırtık ayakkabı ile okula gittim. Nereden geldiğimi unutmadım unutmam. Niyetim ve gönlüm halis. Taşköprü’de bir çivi çakarsak ne mutlu bize. En önemlisi ise kutuplaşmayı engellemek istiyorum. Taşköprü Belediyesinde MHP’lisi, AK Parti’lisi, CHP’lisi ve İYİ Parti’lisi de bir. Belediye hiçbir partinin arka kapısı değil.”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:57
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