0553 313 94 23

Çatak’ta yıldırım düştü: 1 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan şahıs polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 19:36
Çatak’ta yıldırım düştü: 1 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan şahıs polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.


Çatak’ta etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Eliaçık Mahallesi’nin kırsal alanına yıldırım düştü. Mahalle sakinlerinden olan Hamdi Bali isimli şahıs, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Eliaçık Mahallesi Muhtarı Metin Cebe’nin Çatak Kaymakamlığına haber vermesi üzerine bölgeye Van Emniyet Müdürlüğüne Skorsky tipi helikopter gönderildi. Polislerin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibiyle (UMKE) birlikte yaptığı arazi taraması sonrası yaralı Hamdi Bali’ye ulaşıldı. UMKE görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bali, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafta sonu sınava gireceklere ulaşım ücretsiz! İETT ek sefer koydu
    1. Hafta sonu sınava gireceklere ulaşım..
    2. Uçak arızalanınca sefer iptal edildi
    3. Karnesini aldı, evine giderken..
    4. İstanbul'da ''Zanaat Haftası''..
    5. Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş..
    6. Jandarmadan "kuruluş" resepsiyonu
    7. 14 bin Amerikalı bir hafta boyunca..
    8. Adanalılar yaz yağmuruyla serinledi
    9. İstanbul'da yaz etkinlikleri Yenikapı..
    10. Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın..
    11. ABD ve NATO'ya küstah çağrı:..
    12. Kahramanmaraş’ta su deposu taştı,..
    13. Çatak’ta yıldırım düştü: 1 yaralı
    14. Türk Yıldızları provada bile nefes..
    15. Marmara Üniversitesi 2019 taban..
    16. KKTC Başbakan Tatar, Tümgeneral Yılmaz..
    17. İBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    18. Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta..
    19. Kasımpaşa'da savunmaya takviye
    20. Vali Çiftçi, Kargı Bezi’nin üretimini..
    21. Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi..
    22. Jandarmadan Tolgay Arslan'lı tanıtım
    23. Jandarma teşkilatı 180 yaşında
    24. Tekfur Sarayı Müzesi, ilk..
    25. Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    26. Servişçilere plaka tahditi hayırlı olsun
    27. Düzce'deki uyuşturucu operasyonu
    28. Marmara'da korkutan deprem!..
    29. Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası..
    30. İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu